Francia, uomo nudo nel negozio online di abbigliamento per bimbi: polemiche

Sono bastati pochi minuti di visibilità a scatenare un mare di polemiche che ha fatto il giro del mondo. A finire nell'occhio del ciclone è stato un noto marchio di abbigliamento, che sulla pagina della moda mare per bimbi del proprio sito online, ha pubblicato una foto in cui compare un uomo nudo. Dopo le proteste degli utenti, l'immagine è stata ritirata.

Lo scatto mostra un uomo completamente nudo che cammina in mare, un po' sullo sfondo, mentre quattro bambini, tutti maschietti, si divertono e giocano in spiaggia. Il sito del negozio, allertato da diversi internauti, ha poi presentato le sue scuse su Twitter e ritirato l'immagine. Comunque troppo tardi: la foto è stata infatti ripresa da diversi blog e social network.



Quale occasione migliore, quindi, per dare il via a una serie infinita di fotomontaggi. In una delle tante parodie si vede, accanto all'uomo in questione, il presidente Nicolas Sarkozy, in boxer neri, mentre entra in mare con al polso un Rolex d'oro. Lo stesso che gli aveva procurato tante polemiche all'inizio del suo mandato, nel 2008. "Pantaloncino nero per uomo (venduto senza Rolex) a 14 euro", si legge su una finta pagina di vendite online.