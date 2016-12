Correlati Sorrisi animaleschi

- Chi l'avrebbe mai detto? La vanità non è una qualità solo umana. Ecco allora che l'ippopotamo diventa happy(potamo) non appena percepisce tutti gli occhi puntati su di lui, come una vera star. Ma non solo, dal panda alla lontra, per finire al riccio, gli animali non riescono a resistere al fascino dell'obiettivo. Ed eccoli con sorrisi smaglianti mostrare i loro "denti"!