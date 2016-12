23 marzo 2015 Arte nell'arte: con CubeWorks i cubi di Rubik diventano tasselli di grandi mosaici Il gruppo canadese ha ottenuto un Guinness World Record per la più grande opera d'arte costruita utilizzando il cubo magico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:35 - Il cubo di Rubik è già, in sé, un'opera d'arte: lo sanno milioni di ragazzini (ed ex ragazzini) che ci hanno perso la testa cercando di raccapezzarsi per ricostruire l'infernale aggeggio dopo aver ruotato le facce a casaccio. Ma un gruppo di artisti ora ha trasformato il cubo di Rubik in un'arte superiore, utilizzandone centinaia come fossero tasselli di un mosaico per riprodurre personaggi, foto e dipinti famosi.

cubeworks.ca Falling Apart: 420 cubi cubeworks.ca Elvis: 200 cubi cubeworks.ca Pow!: 450 cubi cubeworks.ca Albert: 200 cubi cubeworks.ca Marley: 200 cubi cubeworks.ca Freddie: 275 cubi cubeworks.ca Dream: 730 cubi cubeworks.ca Starry Night: 2.400 cubi cubeworks.ca Iron Man: 450 cubi cubeworks.ca Jimi: 400 cubi cubeworks.ca Demon: 375 cubi cubeworks.ca Spongebob: 200 cubi cubeworks.ca Superman: 480 cubi cubeworks.ca Tabasco: 290 cubi cubeworks.ca Abbey Road: 350 cubi cubeworks.ca The Dogs: 750 cubi cubeworks.ca Walter White: 450 cubi cubeworks.ca Spidey: 350 cubi cubeworks.ca Sculture Super Mario cubeworks.ca Johnny: 640 cubi cubeworks.ca Batman: 450 cubi cubeworks.ca Hot Licks: 440 cubi cubeworks.ca Scarlett: 700 cubi cubeworks.ca Why So Serious?: 150 cubi cubeworks.ca Femme Fatale: 370 cubi

Il gruppo, che si chiama CubeWorks e ha sede a Toronto, in Canada, non si cimenta però solo con i cubi di Rubik (con i quali, comunque, ha ottenuto un Guinness World Record per la più grande opera d'arte costruita con il cubo magico): per le sue opere usa anche i mattoncini Lego, matite colorate e dadi.