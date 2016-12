Arriva il treno, il "Mister Magoo" brasiliano si salva per miracolo

Passo deciso e valigia ben stretta nella mano destra, quest'uomo sembra proprio non accorgersi del rischio che incombe. La versione brasiliana del mitico Mister Magoo non fa un piega neppure quando sopraggiunge velocità sostenuta un enorme treno. Il convoglio, quasi per miracolo, lo sfiora. Ma lui continua per la sua strada, in quel di Rio de Janeiro, senza neppure accennare a un sospiro di sollievo.