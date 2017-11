Arlington, il balletto sincronizzato dei poliziotti in piscina conquista la rete

Con oltre 90 mila visualizzazioni i poliziotti del Distretto di Arlington, contea della Virginia, hanno conquistato la rete grazie a una trovata geniale messa a punto per promuovere una festa che si terrà sabato 26 agosto presso la Kenmore Middle School. Cinque agenti sono stati in grado di girare un vero e proprio spot in piscina, dove dimostrano di essere davvero portati per il nuoto sincronizzato. E' bastato indossare gli occhialini e sostituire il berretto dell'uniforme con la cuffia per trasformare i poliziotti protagonisti della clip in dei veri e propri atleti acquatici. Stando ai commenti e alle condivisioni legate al video, per la festa del 26 agosto si prevede dunque un enorme successo.