Il noto ghiacciaio Perito Moreno è una delle più importanti attrazioni turistiche della Patagonia. Una meraviglia naturale situata nel Parco nazionale Los Glaciares, nella parte sud-occidentale della provincia di Santa Cruz, in Argentina.



In questi giorni, il suo arco di ghiaccio è crollato, regalando un incredibile spettacolo. Si tratta di un fenomeno naturale, dovuto all’erosione del ghiaccio, che si ripete ciclicamente ogni 2-4 anni e che ogni volta attira migliaia di turisti. Non accadeva dal 2016.