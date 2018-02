Da sempre considerato tra i più temuti e capace di togliere il sonno, l'esame per la patente è un ostacolo che la maggior parte delle persone, prima o poi, deve superare. Per farlo, però, occorre studio e molta pratica. L'ansia da prestazione, infatti, può causare brutti scherzi e, se non si ha un minimo di confidenza con l'automobile, le conseguenze potrebbero essere disastrose. E' proprio ciò che è accaduto a questo esaminato di Berisso, sobborgo nella periferia a est di Buenos Aires. Trovandosi all'interno del percorso della motorizzazione e nel tentativo di eseguire una retromarcia, il guidatore ha spinto fin troppo sull'acceleratore e, maldestramente, si è catapultato contro il container dove di solito i giudici compilano i moduli per il rilascio della licenza di guida. Al povero guidatore il compito di riprovarci e, nel frattempo, usare i mezzi pubblici.