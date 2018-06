Arabia Saudita, le donne per la prima volta alla guida

Quando è scattata la mezzanotte le donne dell'Arabia Saudita hanno acceso i motori delle loro auto guidando, per la prima volta, senza infrangere nessuna legge. Nella storia del regno non avevano mai potuto farlo, infatti il Paese islamico era rimasta l'unica nazione al mondo a non riconoscere questo diritto.



Il settembre scorso il principe ereditario bin Salman aveva annunciato la fine del divieto all'interno di una serie di riforme volte a modernizzare l'Arabia Saudita.