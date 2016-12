Apre a Londra Alcoholic Architecture, il bar che ubriaca solo respirando l'aria

Si chiama Alcoholic Architecture ed è un nuovo bar di Londra ideato dallo studio artistico Bompas & Parr. Che cos'ha di particolare? Fa ubriacare i suoi clienti ma senza fargli bere una sola goccia, solo respirando l'aria. Attraverso uno speciale gas fatto di alcol e aromi è possibile prendere una sbronza ma evitando due effetti collaterali.



Il primo, il fegato non lavora visto che il tutto viene assunto attraverso occhi e polmoni. Il secondo, si ingrassa meno dato che l'apporto di calorie si riduce del 40%. Ma i "benefici" si fermano qui. La sbronza è reale e anzi, si viene scambiati per dei veri ubriaconi visto che anche i vestiti si impregnano dell'odore.



Questa esperienza sensoriale dura circa un'ora ed è possibile accedervi solo su prenotazione. La visibilità nel locale è infatti ridotta e non si può far entrare molte persone in contemporanea onde evitare incidenti (la stabilità dei clienti è minata dall'effetto ubriacatura).