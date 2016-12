Sul suo profilo Instagram, che conta 328mila follower, la fotografa russa autodidatta Angela Nikolau si presenta così: "No limit, no control". Per questa 23enne, le altezze da brivido sono una passione irrefrenabile: si diverte a girare il mondo scattando selfie nei posti più assurdi, rigorosamente ad altissima quota e a prova di vertigine, per poi postarli sui social. Finora si è immortalata su grattacieli, gru, tetti, scale, strapiombi. Nell'ultima avventura ha coinvolto anche il fidanzato, con cui si è filmata in cima ad una gru sul Goldin finance 117, un grattacielo in costruzione a Tianjin, in Cina.