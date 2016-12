Anche Palermo ha il suo super eroe: è MilzaMan

Dopo un episodio pilota di successo, il personaggio di MilzaMan comparirà in una intera serie destinata al web su Youtube e combatterà la Mafia grazie alle proprie doti fuori dal comune come lanciare milza bollente dai polsi, un po' in stile UomoRagno.



Come spiega la pagina Facebook ufficiale, MilzaMan "è il più cornadure del quartiere: i gargi lo temono, le femmine si sciolgono come saime nel suo pentolone. Spacca le balate a suon di milza e polmone e non le fa asciugare. È una bomba come le arancine di via Lincoln, più forte dell'aceto di Partinico, più unto dello sfincionello; i suoi colpi sono roventi come crocchè appena fritte. Quando lo cercate, lo trovate."



Una raccolta fondi ha permesso di realizzare altri due episodi della durata di circa 15 minuti e concludere la prima mini-serie. "Il nostro Milzaman - dicono Nino Pescecane e Davide Ariali al "Corriere del Mezzogiorno" - è un incrocio tra The Toxic Avenger e Spiderman, con spolverate abbondanti di Ciprì e Maresco qua e là. Basta questo per capire l’epicità del personaggio".