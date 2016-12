Anche nel 2016 impazza il "No Pants Day"

Come ogni anno dal 2002, anche nel 2016 la seconda domenica di gennaio è in tutto il mondo il "No Pants Day". E per celebrarlo molti ragazzi coraggiosi sfidano il freddo presentandosi nelle metropolitane in mutande. Nelle foto le immagini della "celebrazione" a Praga. Mentre a New York l'obiettivo non è solo quello di presentarsi in metrò in perfetto abbigliamento invernale (sopra) e mutande, ma anche quello di ostentare un'espressione serissima.