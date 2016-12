27 ottobre 2014 Anarchici dentro: da Dublino a Parigi, agli States, il gusto di trasgredire le regole Un ragazzo che fuma e beve nella Biblioteca del prestigioso Trinity College di Dublino o un bicchiere di plastica riscaldato nel forno a microonde: così ci si diverte dovunque ad "andare contro" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:51 - Un ragazzo che fuma, beve, mangia e usa il cellulare nella Biblioteca del Trinity College di Dublino, proprio davanti al cartello che vieta tutte queste attività; un bicchiere di plastica con stampato in corpo nove "no microonde" riscaldato nel forno, una porta che dovrebbe rimanere chiusa fermata con il "piedino" per essere spalancata. E un bel tomo deliberatamente triste davanti a un cartello che dice "Sei in Pennsylvania, sorridi". Della serie "il gusto di trasgredire"...