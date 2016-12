Alta sartoria e colori vivaci: ecco il "Dandy Sgargiante" che fa impazzire la rete

Lo si trova generalmente a spasso nel capoluogo meneghino, ma anche nei comuni dell'hinterland, a Lecco o in Toscana. Chi lo vede gli scatta una foto e la carica online, per tenere traccia dei suoi spostamenti, ma soprattutto dei suoi look. Tanto raffinati e stravaganti insieme da aver fatto circolare diverse ipotesi fantasiose. Di lui si diceva che fosse un eccentrico nobile inglese, oppure un artista straniero prossimo alla pensione.



Invece – potere della rete – pare che le sue origini siano italianissime: i ben informati hanno raccontato su Facebook che è originario di Pistoia, dov'era soprannominato “lo scozzese” per via della passione per i kilt. Gestiva lì un negozio di antiquariato e quando l'ha chiuso si è trasferito a Cernusco sul Naviglio, dove abita la sorella.



Chi lo conosce giura che l'eleganza non sia nemmeno la sua maggiore qualità: “Una persona educatissima, solare, iperpositiva, umile , intellettualmente stimolante e priva di pregiudizi”. Chissà se il Dandy Sgargiante è consapevole dell'effetto che fa su chi lo vede passare, mani in tasca, spalle drittissime e posa disinvolta come il più consumato dei fashion blogger, nonostante l'età non più giovanissima: “È un grande davvero, ma lo aveste visto vent'anni fa…".