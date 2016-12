Alla scoperta dei "sadhu": i santoni indiani nei ritratti del fotografo Mario Gerth

"Sono stato ossessionato dagli uomini sadhu per anni e nel 2013 ho finalmente deciso di intraprendere un viaggio per fotografarli e conoscerli meglio". Il 38enne fotografo di Eifurt spiega così il motivo che lo ha spinto a vivere tra gli asceti induisti per due mesi, viaggiando quasi senza sosta tra India e Nepal. "I sadhu sono uomini che hanno lasciato dietro le loro spalle famiglia e beni materiali, compresi vestiti e cibo - spiega Mario Gerth - per ricercare la ricchezza nella spiritualità e nell'umanità". In tutta l'India questi eremiti sono tra i quattro e i cinque milioni, vestono di solito con tuniche "povere" color zafferano che simboleggiano la loro rinuncia e sono "autorizzati" a fumare hashish o marijuana "per comunicare meglio col dio Shiva". "Quando chiedevo la loro età, ho ricevuto sempre la stessa riposta: 'Non lo so e non mi interessa'" ha dichiarato Gert. La cenere sui loro corpi e la pittura sulle loro facce stanno a simboleggiare la loro "morte" per la vita ordinaria e la loro rinascita nella santità.