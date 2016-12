UN EXPLOIT DA DISCO DʼORO "Andiamo a comandare", il tormentone viene dalla Rete: la hit di Fabio Rovazzi conquista il web

La canzone del 22enne milanese è la prima in Italia ad aver vinto il Disco d'oro soltanto grazie allo streaming. Le visualizzazioni su YouTube per il momento sono oltre 32 milioni e non accennano a smettere di salire