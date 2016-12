30 giugno 2015 All'asta per 700mila euro il cappello di Napoleone: porta i segni della battaglia Indossato dal condottiero nel 1807 a Friedland, nel 1814 fu acquistato da un aristocratico britannico per meno di tre euro Tweet google 0 Invia ad un amico

Un cappello appartenuto a Napoleone Bonaparte sarà messo all'asta da Christie's per 500mila sterline, pari a circa 700mila euro. Il tipico copricapo "bicorno" porta i segni della storica battaglia di Friedland del 1807 e, in particolare, presenta un foro causato da un proiettile di moschetto. Nel 1814 un aristocratico britannico, Sir Michael Shaw Stewart, lo acquistò dallo zio del valletto personale del condottiero per soli 2,83 euro.