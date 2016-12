All'asta l'uovo di un uccello gigante

È grande 200 volte quello di una gallina: ci si potrebbe fare una maxifrittata, se non fosse che è vecchio di almeno 800 anni. L'uovo di aepyornis (l'uccello elefante, vissuto in Madagascar ed estinto nel XVI secolo) andrà all'asta da Sotheby's a Londra mercoledì, e la casa d'aste prevede di batterlo ad almeno 50mila sterline (quasi 70mila euro).

L'uovo di aepyornis è particolarmente raro: dopo l'estinzione dell'uccello (che poteva superare i 3 metri di altezza e i 450 chili di peso), se ne contano ormai non più di 25 esemplari in tutto il mondo. Uno di questi, messo all'asta nel 2013, è stato battuto per 66.675 sterline (93mila euro), il doppio del prezzo previsto.