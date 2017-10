Alexis Ren, da surfista sconosciuta alla copertina di "Sports Illustrated"

Da surfista a modella, dai problemi di alimentazione all'incredibile successo ottenuto su Instagram: stando a tutte le esperienze vissute dalla bellissima Alexis Ren si fa fatica a credere che la prossima celebrità scelta per la copertina di "Sports Illustrated" abbia solo vent'anni. La star californiana è nata a Santa Barbara il 23 novembre 1996 e a soli 13 anni è stata protagonista del primo servizio fotografico.



La carriera come surfista non le ha regalato molte soddisfazioni, così ha deciso di mettere in mostra sui social il suo fisico da urlo sfruttando scatti e selfie molto sexy e provocanti. In poco più di anno è diventata una vera star di Instagram, piattaforma sulla quale al momento vanta quasi 11 milioni di follower. Proprio sui social network sembrerebbe che Alexis sia stata notata da alcune note case di intimo per la quale è poi diventata testimonial.



Ma la carriera della modella americana ha incontrato anche momenti cupi: ha affrontato diversi problemi legati a un'alimentazione errata e ai troppi esercizi fisici fatti per tenersi in forma e ha subito la perdita della madre, scomparsa a causa di un tumore.



Per circa due anni la giovane Ren ha avuto una relazione con il modello Jay Alvarrez, insieme al quale è stata protagonista del videoclip del brano "Hey", tormentone nato dalla collaborazione tra Fais e Afrojack. Inutile evidenziare che la loro storia d'amore è stata molto condivisa sui social, dove hanno fatto rumore anche alcuni battibecchi tra i due quando la loro storia si era già avviata verso il capolinea.