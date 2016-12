Alexis Fraser, l'artista canadese che dipinge coi baci

Dei dipinti al bacio. E' l'idea dell'artista canadere Alexis Fraser , che ha deciso di trascurare i pennelli per adottare una nuova tecnica: disegnare le figure che l'ispirano con l'uso esclusivo di labbra e rossetto. "Alla fine della giornata, tutti noi abbiamo una storia. Noi tutti vogliamo essere visti e sentiti. Il mio corpo attira l'attenzione sul nostro individualismo e sul bisogno di contare qualcosa", afferma. E' la filosofia di questa giovane madre di Toronto, che dal 2011 ritrae volti e paesaggi in maniera continuativa, cercando di fare emergere nel campo dell'arte. Anche grazie al Web, attraverso il quale vende le sue creazioni.

I ritratti eseguiti con le labbra sono la parte più originale del suo repertorio e stanno ottenendo un seguito crescente su social come Facebook, Twitter e Youtube. Unico incoveniente? Le notevoli quantità di rossetto da impiegare, oltre ai tempi lunghi di realizzazione: per i ritratti più grandi, si possono superare i quattro giorni di baci sulla tela. Ma sono gli inconvenienti dell'amore. Per l'arte.