Alexey, nato senza dita, suona il pianoforte e commuove il mondo

Alexey Romanov ha 16 anni. Fin dalla nascita, a causa di una malattia, non ha le dita delle mani. Un handicap che, però, non ha avuto la meglio sulla sua passione per la musica e il suo incredibile talento. Nessuno resta indifferente quando si siede al pianoforte e inizia a sfiorare i tasti bianchi e neri. Tanto che Alexey in poco tempo è diventato una star non solo nel suo Paese, la Repubblica del Tatarstan (Federazione Russa) ma, grazie al tam-tam della Rete, anche in tutto il resto del mondo.