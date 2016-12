18 giugno 2015 Al sicuro immersi nel lusso: un giro nel bunker più sfarzoso del mondo La costruzione si trova a a Rothenstein, in Germania: ogni appartamento è progettato per resistere a qualunque "apocalisse" e costa 900mila dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - Appartamenti, piscine, teatri, palestre e ristoranti riuniti in un complesso da oltre un miliardo di dollari, il tutto a prova di apocalisse. Sono le caratteristiche del "Vivos Europa One", il bunker extra-lusso che presto aprirà le porte a Rothenstein, in Germania. Si tratta di un complesso titanico che comprende 70mila metri quadrati al coperto e 13mila in superficie, capace di resistere a disastri nucleari, terremoti, tsunami o qualunque altra calamità. Gli appartamenti all'interno sono personalizzabili e disponibili a cifre "da nababbi": il prezzo è di 900mila dollari l'uno.