Al Borough Market mille baci fanno splendere le luci di Natale

11:48 - Il Borough Market di Londra ha voluto festeggiare in grande il Natale 2014. Per celebrare i propri mille anni di storia, il mercato alimentare più antico della capitale inglese ha invitato i clienti ad alimentare le luci colorate con una forma alternativa e pulita di energia: quella generata dai baci. In una speciale piattaforma allestita per le festività, londinesi grandi e piccini si sono scambiati in tradizionale bacio sotto il vischio che si è illuminato come per magia. Sono stati oltre mille i baci "prodotti" lo scorso 16 dicembre per l'evento organizzato dal mercato. Secondo l'esperto che ha messo in piedi l'insolito progetto, la quantità totale di calorie bruciate dai partecipanti in un secondo di bacio equivale all'energia sufficiente per alimentare le lucine del Borough per 11 minuti.