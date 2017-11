Aiutata da cucciola, l’ippopotamo è ancora affezionata al suo eroe

Si chiama Emma ed è un ippopotamo così meravigliosamente amichevole da essersi lasciata andare agli abbracci del suo umano preferito, al Care for Wild Africa Sanctuary in Gauteng, nel Sudafrica. L'uomo ha infatti salvato Emma quando era ancora una cucciola, solo una settimana di vita, da un tubo pluviale nel quale era rimasta incastrata. Ora che è cresciuta, Emma si prende delle responsabilità da sorella maggiore verso un altro ippopotamo orfano di nome Molly ma non ha dimenticato il gesto del suo eroico salvatore: la loro rimpatriata è infatti emozionante.