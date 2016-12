Aiutare gli altri rende felici: lo studio dell'Università di Oxford

Quando aiutiamo gli altri, pensiamo di rendere felici loro. In realtà, secondo uno studio condotto dall'Università di Oxford, stiamo rendendo felici anche noi stessi. Stando a Scott Curry, uno dei ricercatori che ha seguito l'indagine, infatti, compiere buone azioni - come donare in beneficenza o cedere il proprio posto in metrò - crea un effetto positivo anche verso se stessi.