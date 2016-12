A Vagna il Natale si festeggia la seconda domenica di luglio

Se passate da Vagna non spaventatevi se in piena estate vedete le donne del paese in processione con, tra le mani, alberelli addobbati, stelle alpine, monili e presepi : in questo paesello della val d'Ossola il Natale si festeggia la seconda domenica di luglio. Ed è così da più di 400 anni.

Il rito del Natale a luglio in questa frazione di Domodossola è radicato dal 1600, da quando la gente del posto, allevatori e taglialegna costretti a migrare al di là delle Alpi in inverno, tornava a casa per la bella stagione. Questo era l'unico mese in cui si poteva celebrare la nascita di Gesù in famiglia.



La ricorrenza, unica al mondo, richiama ancora oggi in questo angolo del Piemonte centinaia di turisti e curiosi. Naturalmente non ci sono abeti, né si mangiano panettoni. In compenso il rosso domina negli addobbi e, durante le liturgie, risuonano i canti tradizionali del Natale. Dopo la messa parte poi la festa davanti ai falò con balli e grigliate di carne fino a notte fonda.