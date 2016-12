A una settimana dal parto è agilissima, ecco la ballerina di pole dance col pancione

Sprezzante del pericolo. A una settimana dal parto questa ballerina di pole dance, famosa su Instagram come "Cleo the hurricane", mostra con foto e video di non avere problemi a muoversi e ballare nonostante il pancione. La donna, vero nome Jill Maclean, ha iniziato a fare pole dance nel 2007 ed è una due volte campionessa della categoria in Australia. Originaria del Trinidad e Tobago, oggi vive a Los Angeles, dove si è fatta conoscere per una serie di Dvd di fitness.