A Serravalle la focaccia più lunga del mondo

Misura cento metri di lunghezza e 50 centimetri di larghezza, per un totale di 50 metri quadrati. La focaccia più lunga del mondo è stata realizzata a Serravalle, in provincia di Alessandria, ed è già entrata nei Guinnes World Records. Lo ha certificato il giudice ufficiale Lorenzo Veltri, che alla fine ha anche assaggiato il risultato dell’impresa, realizzata dall’Associazione Panificatori del Novarese e sa Ascom-Novi Ligure, coordinati da un team di esperti di Pizza Proff. Hanno dato una mano anche 80 studenti dell’Istituto Alberghiero Ciampini-Boccardo, che hanno servito la focaccia ai presenti. La cottura dei 100 metri di impasto è iniziata alle 15 ed è stata possibile grazie a un forno particolare, con pietra refrattaria alla base. L'evento si è svolto in occasione dell’inaugurazione dell’ampliamento del Retail Park da parte del gruppo Aedes SIIQ.