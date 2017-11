Una gara insolita, che lascia più domande che risposte, quella fra due uomini di Richmond, negli Stati Uniti. Fermi di fronte al semaforo, hanno di punto in bianco iniziato la loro sfida nella trafficata intersezione fra la Robin Hood Road e la Boulevard, coinvolgendo gli stupefatti automobilisti. Gli improvvisati corridori infatti non hanno avuto problemi ad arrampicarsi sui veicoli per proseguire la loro corsa. La polizia, al corrente del video, non è stata chiamata a intervenire ma riconosce la pericolosità di questi comportamenti e ha avvisato tutti i cittadini di allertare il 911 se dovessero assistervi.