13:14 - Se come dice la famosa massima "Chi canta prega due volte", anche chi balla si rivolge al Signore con particolare intensità. Ne sono convinti i frati e le suore padovane che organizzano l'iniziativa "Buongiorno Gesù", un risveglio in musica per i bambini delle scuole proposto la mattina alle 7.35 nelle parrocchie di Codiverno, Pionca, Peraga e nella palestra di Vigonza.



Padova, suore come in... Sister Act di Rossella Ivone

Balli e canti come nel celebre film "Sister Act" di Whoopy Goldberg messi letteralmente in scena da una cinquantina di religiosi coinvolti nel progetto "Popolo in missione".