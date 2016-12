A New York spopola la "Nutelasagna"

09:28 - Che la cucina italiana nel mondo sia molto apprezzata non è una novità, ma non tutti i giorni ci si imbatte in piatti di questa portata: la Nutelasagna, omaggio al dolce e al salato, esplosione di calorie e colore. E' il dessert più in voga in questo momento a New York: strati di lasagna zuccherata intervallati da crema, Nutella e gli immancabili marshmallows per omaggiare anche la tradizione americana. Una "bomba" inventata dalla Robicelli’s Bakery per il Natale 2014. E nella Grande Mela non si mangia altro...o quasi.