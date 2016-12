A Milano la fermata del bus diventa un "urban blog"

Sophie Usunier è stata chiamata a Milano da ArtCityLab , associazione che lavora per la città contemporanea e relazionale, per organizzare quattro workshop con i cittadini, ogni venerdì. L’artista realizza per ogni appuntamento un vero e proprio blog interattivo in città, utilizzando delle strutture già esistenti nello spazio urbano: le fermate dei mezzi pubblici . Per rendere l’azione, utilizza i comuni post-it gialli e coinvolge in maniera attiva e partecipativa tutti i passanti e i cittadini in attesa di bus e tram. L’idea che le fermate dell’autobus diventino per un giorno un blog urbano aperto a tutti funziona, sono infatti molte le persone di passaggio e ferme in attesa, che possono essere facilmente "arruolate".

L'artista crea in questo modo una rete urbana sociale, come un Twitter analogico, dove le persone possono lasciare messaggi; una sorta di incontro effimero dove chi passa può condividere i propri pensieri. La tematica del workshop è la città e la cultura: "Beyond the culture" è la domanda posta ai cittadini, legata al loro desiderio più profondo di un cambiamento nell’ambito della cultura, dell’educazione, del vivere e stare bene assieme.



Sophie Usunier, è un’artista nata in Francia nel 1971, che lavora molto in Italia. I suoi lavori nascono spesso da riflessioni socio-antropologiche, spesso maturate in azioni e installazioni temporanee. Promemoria UrbanBlog è stata realizzata precedentemente in una casa di cura nel 2009, come base di riflessione sulla perdita della memoria, in diverse gallerie d’arte e nella città estone di Tallinn, quest’ultima la più vicina all’azione che si terrà a Milano.