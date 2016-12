A gambe incrociate sulla metro di New York, la foto che sta facendo impazzire il web

Scattata sulla metropolitana di New York e prontamente postata sui social, questa foto sta facendo impazzire il web. Protagonista una donna "comodamente" seduta con le gambe accavallate in modo decisamente bizzarro. "Mi scusi, le dispiacerebbe non sedersi in quel modo per favore? Grazie", scrive l'utente di Imgur che per primo ha pubblicato lo scatto, dando il là a una serie di imitazioni... anche se riprodurre fedelmente la posa sembra essere un'impresa da mission impossible. E voi ci riuscite?