A Galveston, Texas, un uomo scia lungo le strade allagate dall’uragano

L'uragano Harvey ha colpito duramente il Texas come non faceva da cinquant'anni. Piogge torrenziali e venti che superano i 200 chilometri l'ora hanno messo a dura prova la popolazione, interessando quasi sei milioni di abitanti. Ora che ha perso potenza bisogna fare una stima dei danni ed è proprio ciò in cui era impegnato Patrick McManus, un cittadino di Galveston: assieme all'amico Trever Elliot stava guidando lungo le strade per verificare i danni e liberare il passaggio dalle macerie, quando ha deciso di prendersi una pausa e trovare del divertimento nelle terribili conseguenze dell'uragano. Abbandonata l'auto, l'ha infatti sostituita con una tavola da surf per sciare lungo l'allagata Harborside Drive, mentre Trever lo seguiva in kayak. Naturalmente si sono accertati che non ci fossero problemi lungo il percorso, prima di prendersi questa piccola pausa sportiva.