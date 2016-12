A Filadelfia le lattine diventano d'autore con le miniature di personaggi storici

Per dieci anni ha raccolto lattine di birra schiacciate e altri contenitori buttati dei fast food per fare di loro lo sfondo delle sue opere. Su di esse Kim Alsbrooks, artista di Filadelfia, ha infatti dipinto ritratti di personaggi storici in miniatura. Ispirandosi all'arte del XVII-XVIII secolo, ha realizzato così le sue opere molto alternative e "di strada", con disegno tracciato a matita e pittura ad olio e smalti.