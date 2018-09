A Desenzano torna la Coppa Cobram, 800 Fantozzi in sella

Casco e occhialini e tutti in sella per la tragica Coppa Cobram del ragionier Fantozzi. In 800 hanno osato partecipare, a Desenzano sul Garda nel Bresciano, alla "gara ciclistica amatoriale e demenziale a velocità moderata", ispirata alla celebre competizione del film "Fantozzi contro tutti". I corridori alla fine hanno proclamato vincitore Pietro Peruta, vestito da "Superfantozzi preistorico", del team "Caro il mio coglionazzo".

L'abbigliamento, ovviamente, non è stato casuale: ogni partecipante si è ispirato a uno dei protagonisti della saga fantozziana. E' tornata così l'atmosfera tragica e demenziale resa celebre da Paolo Villaggio nel film dove lui e i colleghi sono costretti a prendere parte alla temuta gara ciclistica aziendale. La Coppa Cobram è nata grazie a Mauro Bresciani, soprannominato il "Biciclettaio Matto" per via della sua bottega dove realizza biciclette uniche, e grande fan, ma non poteva essere altrimenti, del ragionier Ugo Fantozzi.