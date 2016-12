A Città del Messico duemila persone per battere il record dei selfie

Un nuovo record, al passo con i tempi: la mania dell'autoscatto con il cellulare diventa Guinness dei primati e viene da Città del Messico. Erano quasi 2500 le persone che si sono riunite in una piazza della città centramericana per scattare contemporaneamente e in un solo posto un selfie con il proprio cellulare. A registrare il raggiungimento del record è arrivato il classico libro nero dalle scritte d'oro nelle mani di un notaio che ha certificato: "missione compiuta".