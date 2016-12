18 marzo 2015 A cena da soli? Mai più a disagio grazie al ristorante per soli single L'idea è nata da un'esigenza sempre più attuale a due agenzie di design di Amsterdam. Sta avendo talmente tanto successo che altri locali verranno aperti in giro per l'Europa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - Spesso, per chi vive in una nuova città per lavoro o per studio e non conosce ancora nessuno o magari ha voglia di stare un po' per conto proprio, uscire per andare a mangiare fuori può essere un'esperienza un po' imbarazzante. Da questa esigenza due agenzie di design di Amsterdam hanno deciso di inventarsi il ristorante pop-up, quindi solo temporaneo, per soli single. Le coppie sono vietate. Il locale si chiama Eenmaal, l'idea ha riscosso talmente tanto successo che presto ne verranno aperti altri in diverse città europee, come è già avvenuto a gennaio a Londra. Marina Van Goor, la mamma del ristorante per single, pensa anche di aprirne uno permanente nella capitale inglese.