A caccia di Pokémon tra statue e quadri: ecco la cura per il turismo italiano

Il turismo italiano è in crisi? Sempre meno persone affollano musei e luoghi d'interesse artistico-culturali? Una soluzione potrebbe arrivare da PokémonGo . Sì, proprio la app Nintendo , campione di download nelle ultime settimane, può dare una mano nel rivoluzionare il modo di promuovere le bellezze artistiche nostrane. Tutto questo grazie a un semplice strumento a disposizione degli "allenatori" per catturare Pokémon : l' aroma .

L'aroma - Permette agli aspiranti "allenatori" di attrarre a sé e catturare, in breve tempo, un gran numero di Pokémon, senza la necessità di dover percorrere chilometri e chilometri alla caccia dei vari mostriciattoli. Il problema è che gli aromi non sono illimitati nei vari livelli del gioco. Sono acquistabili, gratuitamente, nei Pokéstop e come premio ogni volta che si sale di livello oppure, a pagamento, nel negozio virtuale. E hanno una durata massima di 30 minuti. Ma ci sono alcuni trucchi per aggirare questo ostacolo: ad esempio allungare il timer dell'aroma disattivando dalle impostazioni del proprio smartphone l'opzione di aggiornamento automatico di data e ora. Successivamente basta portare indietro le lancette dell'orologio del vostro cellulare e il gioco è fatto. Così si potranno aumentare i propri punti esperienza oltre a " caramelle " e " polvere di stelle " per le evoluzioni di livello nel gioco.

Porto Antico Genova e musei -Questo nuovo strumento di promozione e marketing ha già conquistato diversi musei e luoghi di particolare interesse artistico-culturale. Al Porto Antico di Genova, per aumentare turisti e visitatori, hanno pensato di avvisare tutti i principali potenziali "allenatori", della presenza di numerosi Pokémon acquatici nascosti tra i moli e le barche. Oltre alla possibilità di ricaricare presso i numerosi Pokéstop presenti le Pokèball per catturare gli amici di Pikachu.



A Torino invece sono stati addirittura messi in palio dei biglietti di ingresso gratuiti a Palazzo Madama e al Museo d'Arte Orientale che andranno ai migliori cacciatori di mostricciattoli digitali.



Non sono da meno Napoli e Firenze. Al Museo archeologico nazionale della città partenopea sono molti i Pokémon avvistati tra una sala e l'altra così come, agli Uffizi, è facile imbattersi tra un quadro di Botticelli e uno di Tiziano in vari esemplari.