A Bolzano è record mondiale di domino di libri: 6.631 volumi

Il record mondiale di domino di libri è stato stabilito nel campus Universitario di Bolzano. Sono 6.631 i volumi utilizzati per costruire il percorso che ha occupato i quattro piani della biblioteca. Studenti e impiegati hanno lavorato per giorni per mettere in fila migliaia di volumi, ma non è stato possibile iscriversi al guinness dei primati a causa dei costi troppo elevati. La spinta al primo libro è stata data dalla direttrice della biblioteca e in cinque minuti sono caduti tutti i libri che, al termine del percorso, hanno formato il logo della Libera Università di Bolzano. Il record precedente era stato stabilito dall'Università San gallo in Svizzera con 5.337 volumi.