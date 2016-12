7 gennaio 2015 A 20 anni dal primo scatto, Hubble fotografa di nuovo i "pilastri della creazione" La suggestiva immagine delle colonne di gas distanti 7mila anni luce da noi è stata pubblicata dalla Nasa Tweet google 0 Invia ad un amico

12:12 - Li hanno chiamati i "pilastri della creazione". Si tratta di tre enormi colonne di gas interstellare formatesi nella Nebulosa Aquila, a 7mila anni luce da noi, oltre 60 milioni di miliardi di chilometri. A 20 anni dal primo scatto, che fece il giro del mondo finendo su francobolli e in film fantascientifici, la Nasa pubblica un nuovo scatto, realizzato ancora una volta dal telescopio spaziale Hubble, in orbita intorno alla Terra.

Le nuove immagini, per la prima volta anche agli infrarossi, rivelano maggiori dettagli di questa suggestiva struttura cosmica.



Le prime immagini scattate da Hubble nel 1995 divennero rapidamente uno dei simboli dell'osservazione dello spazio profondo tanto che le tre "torri" vennero ribattezzate dai media proprio come i "pilastri della creazione". A distanza di 25 anni Hubble è tornato ora a fotografarli utilizzando questa volta alcuni nuovi strumenti istallati a bordo, come la Wide Field Camera 3 operativa dal 2009, per catturare maggiori dettagli.



Osservando le colonne con gli infrarossi è stato possibile rivelare quello che si nasconde al di sotto della fitta coltre di gas e le forze che hanno permesso la formazione di questo tipo di struttura.