8 scherzi terrificanti da fare ad Halloween

Pronti a vivere la notte più paurosa dell'anno? Se siete poco magnanimi, ma soprattutto molto burloni, e non avete intenzioni di concedere dolcetti o caramelle, ecco gli scherzi più divertenti e terrificanti da fare nella notte di Halloween. Per fortuna, in rete girano migliaia di tutorial per far passare un brutto quarto d'ora ai vostri amici, familiari o alla vostra fidanzata. Dal fantasma sul ventilatore al frigorifero agghiacciante, per non parlare della statua di Scream che prende vita appena qualcuno si azzarda a toccare un dolcetto messo sul davanzale!



Ma ce ne sono anche di spaventosi, come il pagliaccio assassino di Stephen King, Pennywise, meglio conosciuto ai più con il film di IT (recentissimo il remake al cinema), che può incastrarvi in un bagno e minacciarvi con una motosega; oppure la maschera di Carrie, lo sguardo di Satana, che può sorprendervi per strada o in metropolitana... uno dei luoghi preferiti dagli zombie! Ce n'è per tutti i gusti!