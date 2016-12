425 metri sopra New York: la vista mozzafiato dal grattacielo più alto

Cosa si prova a vivere a 425 metri di altezza sopra New York City? L'architetto Rafael Vinoly ha realizzato quello che è diventato a tutti gli effetti il grattacielo più alto della Grande Mela e di tutto l'emisfero occidentale. Situato nel centro di Manhattan, l'edificio comprende 104 appartamenti dal costo esagerato: per aggiudicarvi l'attico dal quale ammirare tutta la città dovreste sborsare 95 milioni di dollari.

432 Park Avenue. È questo l'indirizzo del nuovo colossale ornamento dello skyline di Manhattan, che con i suoi 1396 piedi (pari a 425,50 metri) si è aggiudicato il titolo di torre residenziale più alta dell'intero emisfero occidentale. Ognuno dei 104 appartamenti di cui è composta misurano la bellezza di 2790 metri quadrati, con finestre tre metri per tre e costano dai 17 agli 82 milioni di dollari.



Ci sono voluti circa tre anni per terminare la costruzione. Dall'attico del grattacielo, acquistabile al "modico" prezzo di 95 milioni di dollari, si può ammirare l'intero panorama della città di New York: dal Bronx a Brooklyn, dal fiume Hudson all'East River, da Central Park all'Oceano Atlantico. Sull'ampio tetto sono stati predisposti: un ristorante con terrazza, una piscina di circa 23 metri, una sala cinematografica, una ludoteca per bambini e una sala riunioni. Le porte di questo colosso dell'architettura saranno aperte ai futuri residenti nel corso del 2015.