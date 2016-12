16 aprile 2014 Zoe e Jasper amici per la pelle, vita in simbiosi per un cane e un bambino Il cane di 7 anni salvato dalla strada a Taiwan e il bimbo di 10 mesi cinese-coreano vivono a Los Angeles con la madre del piccolo, una fotografa professionista specializzata in animali e vip ritratti con i propri beniamini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:52 - Zoe è un cane di 7 anni. Jasper è un bimbo di 10 mesi cinese-coreano figlio di una fotografa professionista specializzata in animali e vip ritratti con i propri beniamini. I due cuccioli di casa sono grandi amici e la loro mamma ha scoperto da poco il triste passato di Zoe. Una donna le ha scritto via mail che il cane era stato salvato da una vita randagia con i fratelli a Taiwan. Poi, anni dopo, lo ha riconosciuto nelle immagini della fotografa.

Zoe era stato trovato abbandonato a Taiwan assieme ai fratellini neonati da uno studente. Il ragazzo li aveva portati a casa della donna, di nome Joy, che si occupa di assistere animali randagi. Joy aveva chiesto aiuto ed era riuscita a collocare i 5 fratelli di Zoe, ma aveva tenuto per sé il cane che appariva più cagionevole di salute. Joy avrebbe tenuto Zoe se non avesse dovuto trasferirsi in Cina per un nuovo lavoro. La donna non ha mai saputo che cosa è successo ai fratelli di Zoe e l'unica cosa che invece sapeva di lui era che era stato adottato da una ragazza coreana di Los Angeles. Poi, 7 anni dopo, ha riconosciuto il suo beniamino nelle foto con Jasper.



Leggendo la sua storia e scoprendo con quanto amore Zoe era stato accudito dalla donna da cucciolo, la fotografa ha detto di aver versato tante lacrime di commozione.