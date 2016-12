Vuoi dei peperoni perfetti? Leggi loro i versetti del Corano

11:59 - Manuali di giardinaggio addio. Insieme a vanga e concimi, i contadini dovranno usare il Corano. Almeno a quanto dice l'autrice di una ricerca dalle velleità scientifiche in cui si afferma che il testo sacro dell'Islam fa crescere meglio e più velocemente i peperoni. Viene naturalmente da chiedersi di che cosa siano capaci Bibbia e Torah, ma a quanto pare nessuno l'ha ancora sperimentato.

Funziona meglio delle canzoni folkloristiche turche - La sedicente ricercatrice originaria di Mugla, in Turchia, ancora studentessa alla scuola superiore Milas Semiha Altukan, dichiara di aver controllato seguendo i crismi scientifici, l'impatto benefico del testo sacro dell'Islam sul mondo vegetale.



"Benedette" da questa ricerca sono state tre piante di peperoni. Secondo quanto riferisce Hurriyet online, la prima è stata sottoposta alla lettura di versetti del Corano cinque ore al giorno, la seconda a canzoni folcloristiche turche, la terza è rimasta nel silenzio.



Perché usare gli Ogm se c'è il Corano? - Dopo venti giorni la prima piantina sarebbe cresciuta di 20 centimetri, la terza di 13, mentre la seconda non ha fatto progressi. Secondo Fatma Akkilic, la "ricercatrice", i risultati dello studio dimostrano quindi in modo “indiscutibile” che recitare il Corano fa bene alle piante. Fatma si spinge oltre dicendo che gli agricoltori "potrebbero fare ascoltare il Corano alle piante invece di usare organismi geneticamente modificati".