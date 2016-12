9 settembre 2014 Vivere a strapiombo sul mare, la casa costruita su una scogliera australiana Il progetto dello studio Modscape Concept immagina un'integrazione estrema col paesaggio, per adattarsi alle zone costiere più impervie della terra dei canguri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:23 - In Australia cresce la domanda di abitazioni adatte alle sue coste più estreme e la risposta dello studio Modscape Concept è una casa appesa alla scogliera. Dalla cima del promontorio si accede al primo piano dell'edificio organizzato verticalmente fino al quinto piano, che si affaccia al mare con una terrazza. Arredamento minimo e un'integrazione estrema con l'ambiente, per vivere in stretta comunione col mare.