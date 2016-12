Vino, il consumatore per eccellenza è il Vaticano ma...

19:35 - Un record particolare, strano e soprattutto difficile da credere. Secondo uno studio condotto dal California Wine Institute nel 2012 il Vaticano si conquista il primato di vino consumato a testa. A persona ben 74 litri: si parla di una cifra pazzesca, calcolando che il numero di persone che ci vivono si fermano solo a 836. Tra tutti i Paesi rinomati per i vini e anche per il consumo questo dato fa pensare a qualcosa di tralasciato. Infatti...

IL TRUCCO - La spiegazione arriva direttamente dagli esperti di "vino vaticano" che si sono subito dati da fare per risolvere l'arcano. Forse l'analisi dei dati non tiene conto del fattore "tasse". I prodotti che vengono venduti nel supermercato vaticano, infatti, godono di una tassazione speciale e, paragonandoli ai prezzi dell'Italia non c'è paragone. In un periodo di crisi economica ai cittadini che capitano nei pressi di Roma basta ben poco per comprare vino a un prezzo decisamente accessibile. C'è anche da dire che la qualità delle bottiglie proposte è anche abbastanza alta e, quindi, associandola al costo diventa molto invitante. L'Italia, adesso, fuori dalla Top Ten piange il dato del "vino vaticano"