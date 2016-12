8 aprile 2014 Vietnam, il treno in una viuzza

11:26 - Nessun avviso di non oltrepassare la linea gialla ad Hanoi, in Vietnam. Non ce ne sarebbe lo spazio visto che le rotaie occupano quasi tutta la stradina. Due volte al giorno, il treno di passaggio mette in fuga i residenti. Così i venditori ambulanti sono costretti a smontare le bancarelle e mettersi a riparo e i ragazzini che giocano per strada vengono richiamati dalle mamme.