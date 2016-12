29 aprile 2014 Vietnam, i serbatoi aerei usati in guerra riciclati e riutilizzati come canoe Gli americani li agganciavano ai caccia militari per avere una riserva di carburante, ma, una volta vuoti, li sganciavano per avere più libertà di manovra Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:25 - Durante la guerra del Vietnam, i caccia americani li sganciavano quando erano vuoti per avere più libertà di manovra nei cieli. Adesso quegli "scarti militari" vengono riutilizzati come canoe. Sono i serbatoi esterni degli aerei Usa, che servivano ai velivoli per avere a disposizione una riserva di carburante con cui far fronte all'emergenza. Ma erano anche, appunto, un peso in più, di cui non di rado i piloti si liberavano durante il volo proprio per potersi muovere più liberamente. Oggi i vietnamiti hanno deciso di dare nuova vita a quei rifiuti di guerra.