Verso il cielo, il cimitero del futuro potrebbe essere costruito in verticale

25 settembre 2014 Verso il cielo, il cimitero del futuro

17:25 - Non più sotto terra, le salme potrebbero essere presto sistemate in grattacieli. Lo sviluppo verticale dei camposanti è un espediente utile a risparmiare spazio in città sempre più densamente popolate. Una proposta in tal senso è stata avanzata al Comune di Verona dalla società "Cielo Infinito", la collocazione ipotizzata è nella periferia Est della città. Se ne era parlato qualche anno fa anche a proposito di Milano. Queste Piramidi del Terzo Millennio sono pensate per essere ecosostenibili e valorizzare il verde esterno occupando la minore estensione possibile.